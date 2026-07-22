Κυπριακό: Διπλωματικός πυρετός πριν από την άφιξη Γκουτέρες – Επαφές σε Βρυξέλλες και Άγκυρα

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου συνοδεύεται από έντονη διπλωματική κινητικότητα, καθώς η προσωπική του απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, πραγματοποιεί σειρά επαφών σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στην Τουρκία. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την αναζήτηση προόδου στο Κυπριακό.

Η προεργασία που προηγείται της άφιξης του επικεφαλής του ΟΗΕ, αλλά και το εκτεταμένο πρόγραμμα των επαφών του στο νησί, αποτυπώνουν ότι η επίσκεψη αποκτά ουσιαστικό πολιτικό βάρος και δεν περιορίζεται σε έναν συμβολικό ή εθιμοτυπικό χαρακτήρα.

Παρά ταύτα, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή συμφωνημένο πλαίσιο που να προοιωνίζεται την επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων.

Όπως σημειώνει το Euronews, κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο Αντόνιο Γκουτέρες θα έχει τόσο κατ' ιδίαν όσο και κοινές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επίσης ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες, συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών, επαφές με τις δικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές και συνομιλίες με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, έχει διευκρινίσει ότι η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα και αποσκοπεί στη διατήρηση της δυναμικής της ειρηνευτικής διαδικασίας και στην ενίσχυση της σταθερότητας στην Κύπρο.

Διαδοχικές επαφές σε Βρυξέλλες και Άγκυρα

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο.

Ο Φίτο έχει αναλάβει πρόσφατα και τον ρόλο του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, με αποστολή τον συντονισμό της ευρωπαϊκής συμμετοχής στις προσπάθειες που εξελίσσονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Πριν από τη μετάβασή της στις Βρυξέλλες, η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η ίδια η Κάλας, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και υπογράμμισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η δυναμική προς μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.

The EU remains firmly committed to supporting the UN-led efforts on Cyprus.



I had a good call today with the UN Secretary-General’s Personal Envoy, Maria Angela Holguín, ahead of her visit to Brussels and the UN Secretary-General’s upcoming visit to Cyprus.



We discussed recent… pic.twitter.com/qr8xk4Jq7c — Kaja Kallas (@kajakallas) July 21, 2026

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της διαδικασίας που διεξάγεται υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, ενώ οι επαφές μεταξύ Βρυξελλών και Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να συνεχιστούν και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών στις Βρυξέλλες, η Ολγκίν θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου στις 24 Ιουλίου έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Στη συνάντηση αναμένεται να εξεταστούν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, οι θέσεις της τουρκικής πλευράς, καθώς και η προετοιμασία των συναντήσεων που θα πραγματοποιήσει ο Αντόνιο Γκουτέρες στη Λευκωσία.

Ο κύκλος επαφών της προσωπικής απεσταλμένης επιδιώκει να αποτυπώσει τις θέσεις όλων των βασικών εμπλεκόμενων πλευρών πριν από την έναρξη των συνομιλιών στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα του Γκουτέρες στην Κύπρο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένεται να αφιχθεί στην Κύπρο το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου. Θα συνοδεύεται από την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν Πιερ Λακρουά, ενώ στην αποστολή θα συμμετέχει και η Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Το πρωί της Τρίτης ο Αντόνιο Γκουτέρες θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Στη συνέχεια θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ειρηνευτών έξω από το Λήδρα Πάλας και θα επισκεφθεί το ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων, τους επικεφαλής των δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών και εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενημερωθεί για τους τομείς στους οποίους συνεχίζεται η συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα παρακαθίσει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στην Κύπρο. Η συγκεκριμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς παρουσία των μέσων ενημέρωσης.

Το πρωί της Τετάρτης θα ακολουθήσει κοινή συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας. Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ο Γενικός Γραμματέας θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει από το νησί.

Πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μετά το 2010

Η επικείμενη παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο από τον Φεβρουάριο του 2010, όταν ο Μπαν Κι Μουν είχε πραγματοποιήσει επαφές με τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και τον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη Ντερβίς Έρογλου.

Το γεγονός ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γκουτέρες έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι ο Γενικός Γραμματέας επιδιώκει να διαπιστώσει εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κάποια νέα πολιτική πρωτοβουλία.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συμφωνία για την επανεκκίνηση των επίσημων συνομιλιών, οι οποίες ουσιαστικά παραμένουν παγωμένες μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά το 2017.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διατηρούν σημαντικές διαφορές ως προς το μοντέλο μιας μελλοντικής λύσης του Κυπριακού.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες θεωρείται ένα σημαντικό τεστ για το κατά πόσο η αυξημένη διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων εβδομάδων μπορεί να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα και σε συγκεκριμένα επόμενα βήματα, αντί να περιοριστεί σε έναν ακόμη κύκλο πολιτικών επαφών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.