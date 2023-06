Σάλος στις ΗΠΑ με τον Τραμπ: Βιβλίο αναφέρει τα σεξιστικά του σχόλια για την κόρη του Ιβάνκα

Πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας περιγράφει σε επερχόμενο βιβλίο διάφορα περιστατικά όπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε τις γυναίκες να αισθανθούν άβολα με τα σχολιά του, σύμφωνα με το Newsweek

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σεξιστικά σχόλια για την κόρη του Ιβάνκα σε βοηθούς που εργάζονταν στην κυβέρνησή του, σύμφωνα με πληροφορίες από πρώην αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε επερχόμενο βιβλίο.

Ο Μάιλς Τέιλορ, επικεφαλής του προσωπικού του DHS υπό τον Τραμπ, περιέγραψε τις φερόμενες δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ αναφέροντας διάφορα περιστατικά όπου ο Τραμπ έκανε τις γυναίκες να αισθανθούν άβολα, σύμφωνα με το Newsweek, το οποίο έλαβε ένα απόσπασμα από το βιβλίο Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump και το οποίο δημοσιεύουν και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Οι βοηθοί είπαν ότι μίλησε για το στήθος της Ιβάνκα Τραμπ, την πίσω πλευρά της και πώς θα μπορούσε να είναι να κάνεις σεξ μαζί της, σχόλια που κάποτε οδήγησαν τον Τζον Κέλι να υπενθυμίσει στον πρόεδρο ότι η Ιβάνκα ήταν κόρη του», γράφει ο Τέιλορ.

Στο βιβλίο του, ο Τέιλορ περιγράφει τον «απροκάλυπτο σεξισμό» του Τραμπ απέναντι στις γυναίκες της κυβέρνησής του, από βοηθούς μέχρι γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου. Μάλιστα, ο Τέιλορ έγινε μάρτυρας ακραίας συμπεριφοράς του πρώην Αμερικανού προέδρου απέναντι στην Κίρστεν Νίλσεν, η οποία ήταν υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας από το 2017 έως το 2019.

«Όταν ήμασταν μαζί του, η Κίρστεν έκανε ό,τι μπορούσε για να αγνοήσει την ανάρμοστη συμπεριφορά του προέδρου», γράφει ο Τέιλορ στο βιβλίο του. «Την αποκαλούσε "γλυκιά μου" και "αγάπη μου" και σχολίαζε το μακιγιάζ και τα ρούχα της».

Μετά από ένα χοντροκομμένο σχόλιο του Τραμπ, θυμάται τη Νίλσεν να του ψιθυρίζει: «Πιστέψτε με, αυτό δεν είναι ένα υγιές περιβάλλον εργασίας για τις γυναίκες». Το Newsweek επικοινώνησε με τη Νίλσεν προκειμένου να σχολιάσει.

Από την πλευρά της, η Κελιάν Κόνγουεϊ, ανώτερη Σύμβουλος στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, από το 2017 έως το 2020, φέρεται κάποτε να τον είχε χαρακτηρίσει «μισογύνη τραμπούκο», μετά από συνάντηση κατά την οποία είχε «βρίσει» αρκετές γυναίκες επικεφαλής.

Ο Τραμπ είχε ξεσπάσει κατά της Νίλσεν και άλλων στελεχών του Οίκου σχετικά με τα σύνορα κατά τη διάρκεια εκείνης της συνάντησης τον Μάρτιο του 2019, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιστατικό.

Βέβαια, πηγή από το γραφείο της Κόνγουεϊ αρνήθηκε ότι έκανε το σχόλιο. «Αυτό είναι ψέμα», δήλωσε η πηγή στο Newsweek. «Παρά την προσπάθειά να λάβει τα 15 λεπτά φήμης, ο Μάιλς Τέιλορ θα έπρεπε να παραμείνει "Ανώνυμος"».

Ο Τέιλορ, πάντως, υπενθύμισε ένα άλλο περιστατικό: Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ νόμιζε ότι είδε έξω τη Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, τότε εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι ήταν ένας από τους προσωπικούς του βοηθούς, όχι η Σάντερς. «Ουπς», απάντησε ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Τέιλορ. «Ήμουν έτοιμος να πω: "Σάρα, έχεις χάσει πολύ βάρος!"».

