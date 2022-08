Σάκκαρη: Δυσκολεύτηκε αλλά πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open

Μπορεί να δυσκολεύτηκε σε αρκετά σημεία της αναμέτρησής της με τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία (Νο. 85 στην παγκόσμια κατάταξη), ωστόσο η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-0), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του φετινού US Open!

Επιβλητική στο τρίτο και καθοριστικό σετ η Σάκκαρη, δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να πάρει ούτε ένα game, δείχνοντας την ανωτερότητά της. Αρνητικό για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια τα πολλά χαμένα πρώτα σερβίς (38/74) και τα 8 διπλά λάθη.

A surge to the finish for @mariasakkari! #USOpen pic.twitter.com/C4Zktir13y