Ανεστάλη σήμερα η λειτουργία του αεροδρομίου του Σαρλερουά στο Βέλγιο λόγω προειδοποίησης για βόμβα σε αεροπλάνο της Ryanair, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο.

Λίγο πριν από τις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδος) υπήρξε προειδοποίηση για βόμβα σε ένα αεροπλάνο που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά, διευκρίνισε η εκπρόσωπος.

«Περίμετρος ασφαλείας δημιουργήθηκε γύρω από το αεροπλάνο, πράγμα που κατέστησε αναγκαίο το κλείσιμο του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης και ως εκ τούτου τη διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει την υπόθεση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις βελγικές εφημερίδες, το εν λόγω αεροπλάνο προερχόταν από το Πόρτο της Πορτογαλίας και έχει 166 επιβάτες.

Η Nathalie Pierard, εκπρόσωπος του αεροδρομίου, δήλωσε στους Brussels Times ότι οι επιβάτες θα απομακρυνθούν μόλις η αστυνομία δώσει το πράσινο φως. Πρόσθεσε: «Το αεροπλάνο έχει μετακινηθεί σε ξεχωριστή περιοχή του αεροδρομίου».

Δεν υπήρξε αντίδραση από τη βελγική αστυνομία.

Το αεροδρόμιο του Σαρλερουά, νότια των Βρυξελλών, αποτελεί σημαντικό ευρωπαϊκό κόμβο για την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

