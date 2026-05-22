Την ικανοποίησή του για την αποχώρηση του παρουσιαστή του «The Late Show» Στίβεν Κόμπλερτ από το CBS εξέφρασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι άντεξε τόσο πολύ! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωντάνια. Έμοιαζε με νεκρό άνθρωπο», έγραψε.

Μάλιστα τον χαρακτήρισε απολύτως αγενή άνθρωπο και εξέφρασε τη χαρά του που πλέον ο παρουσιαστής αποτελεί παρελθόν.

Αναλυτικά η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο Κόλμπερτ αποτελεί πλέον παρελθόν από το CBS. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι άντεξε τόσο πολύ! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωντάνια. Έμοιαζε με νεκρό άνθρωπο. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και να είναι καλύτερος από αυτόν τον απολύτως αγενή. Ευτυχώς, επιτέλους αποχώρησε!»

