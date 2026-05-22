Συγκίνηση από την άφιξη των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla στην Κωνσταντινούπολη (εικόνες)

Συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και τα πρώτα λεπτά της άφιξης των 428 ακτιβιστών του ανθρωπιστικού στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla που είχαν συλληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα.

Οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν με τρεις ειδικές πτήσεις από το Ισραήλ στην Τουρκία, μετά από επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Τρεις πτήσεις της Turkish Airlines προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, μεταφέροντας τους εκατοντάδες ακτιβιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων, οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν από τη φυλακή Κετσιότ, στην έρημο Νεγκέβ και από εκεί στο αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ, όπου ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απέλασης.

Το πρώτο αεροσκάφος αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη μετά τις διαδικασίες που συντονίστηκαν από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στη συνέχεια έφτασαν και οι υπόλοιπες πτήσεις.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι ακτιβιστές της νηοπομπής απελάθηκαν από το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα επιτραπεί καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

Η ανθρωπιστική νηοπομπή Global Sumud ανέφερε την Τρίτη ότι και τα 50 σκάφη της κατασχέθηκαν από το Ισραήλ ύστερα από επιθέσεις σε διεθνή ύδατα. Υπενθυμίζεται ότι η νηοπομπή, με 428 επιβαίνοντες από 44 χώρες, είχε αποπλεύσει την περασμένη Πέμπτη από το Μαρμαρίς της Τουρκίας, σε νέα προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

