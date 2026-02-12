Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social άρθρο της The Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το Πεντάγωνο προετοιμάζει την ανάπτυξη δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή.

Με τη δημόσια επιβεβαίωση, ο Τραμπ στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής προς το Ιράν, δείχνοντας ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί στο τραπέζι τόσο τη στρατιωτική ισχύ όσο και τα διπλωματικά και οικονομικά μέσα πίεσης.

Η Wall Street Journal μετέδωσε την τετάρτη ότι το Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή σε μια δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου να βρίσκεται σε ετοιμότητα για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επίθεσης κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, το Πεντάγωνο προετοιμάζει ένα αεροπλανοφόρο ώστε να αποπλεύσει σε δύο εβδομάδες, πιθανότατα από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush ολοκληρώνει αυτή τη στιγμή μια σειρά ασκήσεων στα ανοικτά των ακτών της Βιρτζίνια και, όπως αναφέρουν πηγές, υπάρχει η δυνατότητα να επισπευσθούν οι διαδικασίες



Πηγή: skai.gr

