Ισραηλινός αξιωματούχος: Το σχέδιο εξαγοράς της Γάζας του Τραμπ κινδυνεύει να βλάψει τις συνομιλίες με τη Χαμάς

Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με βάση τις οποίες σκοπεύει να μετατρέψει τη Γάζα σε Ριβιέρα βλάπτουν τις συνομιλίες με τη Χαμάς, σύμφωνα με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.
Αναλυτικότερα, το Channel 12 επικαλείται ανώνυμο ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που υποστηρίζει ότι το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γάζα κινδυνεύει να βλάψει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, επειδή ενθαρρύνει την τρομοκρατική ομάδα να υιοθετήσει πιο μαξιμαλιστικές θέσεις.
- Συνάντηση του Τζέι Ντι Βανς με την επικεφαλής της γερμανικής ακροδεξιάς Άλις Βάιντελ στο Μόναχο
- Ανάλυση Reuters: Αντιμέτωπος με την Ευρώπη, και όχι με τη Ρωσία, ο Βανς – Άναυδοι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί στις επιθέσεις που εξαπέλυσε
- Europol: Τρεις Μολδαβοί συνελήφθησαν για διασυνδέσεις με την ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.