Ισραηλινός αξιωματούχος: Το σχέδιο εξαγοράς της Γάζας του Τραμπ κινδυνεύει να βλάψει τις συνομιλίες με τη Χαμάς

Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με βάση τις οποίες σκοπεύει να μετατρέψει τη Γάζα σε Ριβιέρα βλάπτουν τις συνομιλίες με τη Χαμάς, σύμφωνα με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Αναλυτικότερα, το Channel 12 επικαλείται ανώνυμο ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που υποστηρίζει ότι το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γάζα κινδυνεύει να βλάψει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, επειδή ενθαρρύνει την τρομοκρατική ομάδα να υιοθετήσει πιο μαξιμαλιστικές θέσεις.

