Πώς έβγαλε χρήματα ο Τραμπ το 2025: Από τη Βίβλο και τα αρώματα έως το «Μόνος στο Σπίτι»

Σχεδόν 1.000 σελίδες με τα οικονομικά στοιχεία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τα έσοδα, τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Έρευνα του BBC αποκαλύπτει τα έξι από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία ανάμεσα σε χιλιάδες αριθμούς.

1. Είναι μεγάλη. Πολύ μεγάλη.

Η ετήσια δήλωση οικονομικών στοιχείων του Τραμπ για το 2025, που δημοσιοποιήθηκε από το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ, εκτείνεται σε 927 σελίδες.

Είναι μικρότερη από το «Πόλεμος και Ειρήνη» του Τολστόι, αλλά πολύ, μα πάρα πολύ μεγαλύτερη από τη δήλωση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, η οποία αριθμεί μόλις 17 σελίδες.

Και οι δύο, πάντως, ξεπερνούν τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν για το 2024, την τελευταία χρονιά του στην προεδρία, η οποία ήταν μόλις 11 σελίδες.

2. Το εμπόρευμα αποδίδει

Συμφέρει να βάζεις το όνομά σου πάνω σε προϊόντα, ειδικά αν το όνομά σου είναι Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κέρδισε αρκετά εκατομμύρια δολάρια βάζοντας τη χαρακτηριστική υπογραφή του σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, μεταξύ των οποίων και το coffee-table βιβλίο του, Save America, που του απέφερε 1,8 εκατ. δολάρια, περίπου 1,38 εκατ. λίρες, την περασμένη χρονιά.

Η Βίβλος με το όνομα Τραμπ απέφερε 208.000 δολάρια, ενώ τα αθλητικά παπούτσια και τα αρώματα με το brand του, μεταξύ των οποίων και το γυναικείο άρωμα Victory 47, που πωλείται προς 249 δολάρια το τεμάχιο, έφεραν έσοδα 67.000 δολαρίων.

Οι μουσικοί του κινήματος MAGA πρόσθεσαν περίπου 36.000 δολάρια στα ταμεία του Τραμπ την περασμένη χρονιά, αγοράζοντας την κιθάρα περιορισμένης έκδοσης «American Eagle».

3. Τα εκατομμύρια της Μελάνια

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, κέρδισε 10,7 εκατ. δολάρια από το ομώνυμο ντοκιμαντέρ της, παραγωγής Amazon. Στην ταινία εμφανίζεται τόσο ως παραγωγός όσο και ως το κεντρικό πρόσωπο.

Η Amazon δαπάνησε 40 εκατ. δολάρια για την παραγωγή της ταινίας, η οποία παρακολουθούσε τη Μελάνια στην πορεία προς τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, το ντοκιμαντέρ απέφερε 7 εκατ. δολάρια στο box office.

Η Μελάνια Τραμπ κέρδισε επίσης 6 εκατ. δολάρια από την πώληση NFT, δηλαδή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται στην τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων, καθώς και 520.000 δολάρια από το βιβλίο της, που επίσης τιτλοφορείται Melania.

4. Χρηματιστηριακές συναλλαγές

Πέρα από τα κέρδη άνω του 1 δισ. δολαρίων από επιχειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, η οικονομική δήλωση του Τραμπ κατέγραψε τον εντυπωσιακό αριθμό των 21.285 χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσα στο 2025, που αφορούσαν μεγάλο αριθμό εταιρειών.

Μία από αυτές ήταν η Nvidia, ο τεχνολογικός κολοσσός του οποίου τα τσιπ θεωρούνται κρίσιμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia, η οποία τον περασμένο Οκτώβριο έγινε η πρώτη εισηγμένη εταιρεία με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων, βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Κίνας για το εμπόριο και την εθνική ασφάλεια.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Nvidia συμφώνησε με τον Λευκό Οίκο ότι θα επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή των τσιπ της στις ΗΠΑ, εξέλιξη που εκτόξευσε τη μετοχή της.

Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Nvidia είχε συμφωνήσει να της καταβάλλει το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις ενός από τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της στην Κίνα. Αργότερα τον ίδιο μήνα, επενδυτές που ενεργούσαν για λογαριασμό του Τραμπ αγόρασαν μετοχές της Nvidia αξίας από 5 έως 25 εκατ. δολάρια.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι επενδύσεις του γίνονται χωρίς δική του άμεση ανάμειξη.

«Δεν εμπλέκομαι στα προσωπικά μου οικονομικά, υπάρχουν funds που διαχειρίζονται τα χρήματά μου», είπε. «Έβγαλα πολλά χρήματα πριν γίνω πρόεδρος, εκείνοι επενδύουν τα χρήματά μου και εγώ δεν μιλάω μαζί τους».

5. Η... συμφωνία «Μόνος στο Σπίτι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λαμβάνει δύο συντάξεις από το SAG-AFTRA, το σωματείο των Αμερικανών ηθοποιών κινηματογράφου και τηλεόρασης. Το 2025 οι δύο αυτές συντάξεις του απέφεραν συνολικά 86.532 δολάρια.

Ο Τραμπ έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως το «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», όπου ο μικρός ήρωας Κέβιν ΜακΚάλιστερ, τον οποίο υποδύεται ο Μακόλεϊ Κάλκιν, συναντά τυχαία τον επιχειρηματία στο λόμπι του ξενοδοχείου Plaza.

Στην τηλεόραση, οι συμμετοχές του περιλαμβάνουν την παρουσίαση της αμερικανικής εκδοχής του The Apprentice, αλλά και μια σύντομη εμφάνιση στη σειρά The Fresh Prince of Bel-Air.

Διατηρεί δύο ξεχωριστές συντάξεις επειδή αυτές χρονολογούνται πριν από τη συγχώνευση, το 2012, του SAG, του σωματείου των ηθοποιών κινηματογράφου, με το AFTRA, που εκπροσωπούσε τους ηθοποιούς της τηλεόρασης.

Ο Τραμπ αποχώρησε από το σωματείο το 2021, αφού αυτό ξεκίνησε έρευνα για τον ρόλο του στην επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Ήταν πιθανό να αποβληθεί από το σωματείο, όμως οι συντάξεις του παρέμειναν ανέπαφες.

6. Αποζημιώσεις από κολοσσούς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας

Οι αγωγές που κατέθεσε ο Τραμπ κατά εταιρειών μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας του απέφεραν συνολικά 86,5 εκατ. δολάρια το 2025.

Η μεγαλύτερη αποζημίωση προήλθε από τη Meta, ιδιοκτήτρια των Facebook και Instagram. Σύμφωνα με τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, η εταιρεία κατέβαλε στον πρόεδρο 24,5 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή σχετικά με την αναστολή των λογαριασμών του μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι αγωγές κατά της Paramount, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, και του ABC News κατέληξαν επίσης σε αποζημιώσεις 16 εκατ. δολαρίων η καθεμία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης, τα καθαρά έσοδα από τις συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις θα διατεθούν για τη δημιουργία της προεδρικής βιβλιοθήκης του Τραμπ.

Ο Τραμπ έλαβε ακόμη 22 εκατ. δολάρια από το YouTube, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού για την αναστολή του λογαριασμού του μετά τα γεγονότα του 2021.

Τα χρήματα αυτά θα δοθούν στο καταπίστευμα που διαχειρίζεται το National Mall στην Ουάσινγκτον.

Τέλος, ο συνιδρυτής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, κατέβαλε στον Τραμπ 8 εκατ. δολάρια για τη διευθέτηση της αγωγής που αφορούσε τον αποκλεισμό του από την πλατφόρμα, η οποία σήμερα ονομάζεται X μετά την εξαγορά της από τον Ίλον Μασκ.

Τα έγγραφα δεν διευκρινίζουν σε τι θα διατεθούν τα συγκεκριμένα χρήματα.



Πηγή: skai.gr

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