Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει ένα ιρανικό πλοίο να φλέγεται, μετά από αναφορές για αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να αναδύεται από ένα πλοίο κοντά στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι, το οποίο βρίσκεται κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ, αναφέρει το News.Az.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.