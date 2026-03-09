Λογαριασμός
Ιρανικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ισραηλινές επιθέσεις - Βίντεο

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να αναδύεται από ένα πλοίο κοντά σε στρατηγικής σημασίας λιμάνι

Ιράν

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει ένα ιρανικό πλοίο να φλέγεται, μετά από αναφορές για αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να αναδύεται από ένα πλοίο κοντά στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι, το οποίο βρίσκεται κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ, αναφέρει το News.Az.

Κρίση στη Μέση Ανατολή Στενά του Ορμούζ
