Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα προσέλθει την Παρασκευή στις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα με στόχο την επίτευξη παύσης των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ωστόσο μια συνολική λύση για τον πόλεμο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Για να επιτευχθεί η ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε πως θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση για εγγυήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση για … εδαφικές διαφορές και διεκδικήσεις, και για το τι ακριβώς πολεμούν», είπε ο Ρούμπιο την Πέμπτη σε δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής διαδικασίας. Αλλά πιστεύω ότι η ελπίδα του Προέδρου είναι να επιτευχθεί κάποια διακοπή των συγκρούσεων, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συνομιλίες».

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι όσο περισσότερο διαρκούν οι πόλεμοι, τόσο δυσκολότερο είναι να τερματιστούν.

«Και ακόμη κι ενώ μιλάω… υπάρχουν αλλαγές στο πεδίο της μάχης που επηρεάζουν το πώς η κάθε πλευρά αντιλαμβάνεται τη διαπραγματευτική της ισχύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα μιας συνεχιζόμενης σύγκρουσης, γι’ αυτό η κατάπαυση του πυρός είναι τόσο κρίσιμη», πρόσθεσε.

«Αλλά θα δούμε τι είναι δυνατό αύριο. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες. Ελπίζουμε. Θέλουμε να υπάρξει ειρήνη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την πετύχουμε, αλλά τελικά θα εξαρτηθεί από την Ουκρανία και τη Ρωσία να συμφωνήσουν».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η προετοιμασία για τη συνάντηση προχωρά «πολύ γρήγορα», καθώς οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εκτίμησε ότι ο Τραμπ έχει μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν τέσσερις φορές και «θεώρησε σημαντικό να του μιλήσει πλέον αυτοπροσώπως, να τον κοιτάξει στα μάτια και να διαπιστώσει τι είναι εφικτό και τι όχι».

«Βλέπει μια ευκαιρία να μιλήσει για την επίτευξη ειρήνης. Θα την επιδιώξει και, όπως είπε ο πρόεδρος, πιθανότατα πολύ νωρίς στη συνάντηση θα ξέρουμε αν κάτι είναι εφικτό ή όχι. Ελπίζουμε να είναι», κατέληξε.



