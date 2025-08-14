Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News Radio ότι εκτιμά πως ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προσέρχεται στη συνάντηση τους με πρόθεση να καταλήξουν σε συμφωνία, παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι υπάρχει «25% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να μην είναι επιτυχής».

Ο Τρανπ δήλωσε ότι ο κύριος στόχος της αυριανής συνόδου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για μια δεύτερη συνάντηση με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, παρομοιάζοντάς τη με «παρτίδα σκάκι».

«Υπάρχει 25% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να μην είναι επιτυχής, σε αυτή την περίπτωση θα επιστρέψω να διοικήσω τη χώρα και έχουμε ήδη κάνει την Αμερική ξανά σπουδαία μέσα σε έξι μήνες» σημείωσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απειλή του για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας «πιθανότατα έπαιξε ρόλο» στην απόφαση του Πούτιν να ζητήσει τη συνάντηση, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Μόσχα «θέλει να τελειώσει η υπόθεση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι στη συνάντηση θα συζητηθεί η ανταλλαγή εδαφών και η αλλαγή συνόρων, ενώ προειδοποίησε ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιο αν η συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, θα είναι κοινή, αλλά θα πραγματοποιηθεί «σε κάθε περίπτωση».

Σε συνέντευξή του στο Fox News Radio, ανέφερε ότι θα καλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για μια δεύτερη συνάντηση, εφόσον οι συνομιλίες με τον Πούτιν πάνε καλά, ενώ σχεδιάζει και επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες. Όπως είπε, υπάρχουν τρεις πιθανές τοποθεσίες για τη νέα συνάντηση.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν θα καλέσει κανέναν εάν η συνάντηση αποδειχθεί «κακή», ενώ για τα πιθανά οικονομικά κίνητρα προς τη Μόσχα απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι οι κυρώσεις και τα οικονομικά μέτρα είναι «πολύ ισχυρά».



Πηγή: skai.gr

