Κρεμλίνο για τη σύνοδο Πούτιν - Τραμπ: Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή εγγράφων

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε την Πέμπτη ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της επικείμενης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε την Πέμπτη ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της επικείμενης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, στην οποία θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή εγγράφων μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με το Interfax.

