Πρόεδρος Αφρικανικής Ένωσης: Η «εξολόθρευση» του παλαιστινιακού λαού πρέπει «να σταματήσει»

Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει κρίσιμη, με συνεχιζόμενη ασφυκτική ισραηλινή πολιορκία μετά τον πόλεμο που ξέσπασε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Η εξολόθρευση» του παλαιστινιακού λαού πρέπει «να σταματήσει», τόνισε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), ο Μαχάμουντ Άλι Γιούσουφ (Τζιμπουτί), κατά την έναρξη της 39ης ετήσιας συνόδου του οργανισμού, ο οποίος εκπροσωπεί ολόκληρη την ήπειρο της Αφρικής.

«Στη Μέση Ανατολή, η Παλαιστίνη και τα δεινά που υπομένει ο λαός της στοιχειώνουν τις συνειδήσεις μας. Η εξολόθρευση αυτού του λαού θα έπρεπε να σταματήσει», είπε ο κ. Άλι Γιούσουφ, ο οποίος εξελέγη επικεφαλής της Επιτροπής του διεθνούς οργανισμού το 2025 για τετραετή θητεία.

Η Λωρίδα της Γάζας, μικρός παλαιστινιακός θύλακος, που περικλείεται από το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο, συνεχίζει να τελεί υπό ασφυκτική ισραηλινή πολιορκία μετά το ξέσπασμα του πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η έφοδος εκείνη στοίχισε τη ζωή σε 1.221 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Έκτοτε, τουλάχιστον 71.667 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους στον μικροσκοπικό παραθαλάσσιο θύλακο εξαιτίας των ευρείας κλίμακας ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων αντιποίνων, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

