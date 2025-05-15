Ρώσοι και Ουκρανοί αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη για τις πρώτες διμερείς τους συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου από την άνοιξη του 2022, όταν οι πρώτες συνομιλίες μετά την έναρξη της εισβολής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία δεν είχαν καταλήξει σε αποτέλεσμα. Το Κρεμλίνο από τη μεριά του ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα συμμετάσχει, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έκανε αρχικά έκκληση για συνομιλίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκ έχει πει ότι δεν θα συναντήσει κανέναν από τη ρωσική πλευρά εκτός από τον Πούτιν και χαρακτήρισε τη ρωσική αντιπροσωπεία ως «διακοσμητική».

«Ποιος χρησιμοποίησε τη λέξη ‘διακοσμητική’; Ένας κλόουν; Ένας αποτυχημένος; Ένα άτομο χωρίς καμία εκπαίδευση», σχολίασε η Ζαχάροβα κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων, λίγο μετά τις δηλώσεις Ζελένσκι.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε στο μεταξύ τον Ζελένσκι «αξιολύπητο», επειδή απαίτησε να έρθει ο Πούτιν αυτοπροσώπως».

Ένα άλλο πρόσωπο-κλειδί που δεν θα παρευρεθεί στην Τουρκία ειναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αλλάξει το πρόγραμμα των ταξιδιών του στη Μέση Ανατολή για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Σε νέα παρέμβασή του ο Αμερικανός πρόεδρος, εντείνοντας περαιτέρω την ασάφεια και την αβεβαιότητα γύρω από τη συνάντηση των ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία εξέλιξη στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία μέχρι να συναντηθούν αυτός και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είναι γνωστό ότι το Κίεβο και η Μόσχα δεν έχουν διεξάγει απευθείας συνομιλίες σε οποιοδήποτε επίπεδο από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Αλλά το διακύβευμα είναι υψηλότερο αυτή τη φορά, καθώς τόσο ο Τραμπ όσο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι θα επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις στη Μόσχα εάν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.