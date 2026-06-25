Ρουμανία: Ο πρόεδρος Νταν καλεί τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα να στηρίξουν την κυβέρνηση

Ο κεντρώος πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν δήλωσε σήμερα ότι θα ήταν καλύτερο για την χώρα να έχει μια νέα κυβέρνηση για να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ που έχουν εγκριθεί , έως τις 30 Ιουνίου οπότε το κοινοβούλιο θα διακόψει τις εργασίες του για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ο Νταν πρόσθεσε ότι αναμένει τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα να καταλήξουν σε συμφωνία για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα υποστηρίξει την κυβέρνηση μειοψηφίας πριν ο ίδιος ορίσει τον νέο πρωθυπουργό. Οι συνομιλίες που διεξήχθησαν σήμερα μεταξύ των τεσσάρων κομμάτων του απερχόμενου κυβερνητικού συνασπισμού κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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