Συναγερμός στη Ρουμανία: Άνδρας έβαλε φωτιά σε αίθουσα του Κοινοβουλίου- Δείτε βίντεο

Άνδρας έβαλε φωτιά σε αίθουσα του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας

Ρουμανία: Άνδρας έβαλε φωτιά σε αίθουσα του Κοινοβουλίου

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, όταν ένας άντρας έριξε εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά σε αίθουσα, καταφέρνοντας εν συνεχεία να τραπεί σε φυγή.

Σύμφωνα με το Reuters, η ρουμανική αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων ανθρώπων από το κτίριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Τα κίνητρα του συμβάντος δεν είναι ξεκάθαρα, ωστόσο πηγές θέλουν η αφορμή του να είναι λεκτικό επεισόδιο εντός εκθεσιακού χώρου της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρουμανία Βουλή Φωτιά
