Ρουμανία: Άνδρας έβαλε φωτιά σε αίθουσα του Κοινοβουλίου

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, όταν ένας άντρας έριξε εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά σε αίθουσα, καταφέρνοντας εν συνεχεία να τραπεί σε φυγή.

Σύμφωνα με το Reuters, η ρουμανική αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων ανθρώπων από το κτίριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Τα κίνητρα του συμβάντος δεν είναι ξεκάθαρα, ωστόσο πηγές θέλουν η αφορμή του να είναι λεκτικό επεισόδιο εντός εκθεσιακού χώρου της Βουλής.

😨🇷🇴 In Bucharest, an unknown man set fire to the Palace of the Parliament of Romania.



The incident took place in a souvenir shop, where the attacker poured gasoline on the visitors' area. The fire covered 30 square meters, but it was quickly extinguished. About 300 people were… pic.twitter.com/a5vQ2txOac — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) September 17, 2024

Πηγή: skai.gr

