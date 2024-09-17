ΗΠΑ-ΟΗΕ: Σύνοδος Κορυφής για το Μέλλον με συμμετοχή της Ελλάδας

Η Σύνοδος Κορυφής για το Μέλλον, μια υψηλού επιπέδου παγκόσμια σύνοδος που συγκαλείται από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), θα λάβει χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Η εν λόγω Σύνοδος γίνεται με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες και αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του ΟΗΕ να αντιμετωπίσει κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις και να μεταρρυθμίσει το διεθνές σύστημα ώστε να είναι έτοιμο για το μέλλον. Η σύνοδος βασίζεται στη Διακήρυξη του ΟΗΕ το 2020 για τα 75 χρόνια του διεθνούς οργανισμού και αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας.

Στόχοι και Ατζέντα της Συνόδου

Η Σύνοδος Κορυφής για το Μέλλον στοχεύει να προσφέρει μια πλατφόρμα για τους ηγέτες, την κοινωνία των πολιτών και άλλους φορείς, προκειμένου να συζητηθούν διάφορες παγκόσμιες προκλήσεις. Κάποιοι από τους βασικούς στόχους περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση της Συνεργασίας: Η σύνοδος επικεντρώνεται στην ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες και οι ανισότητες, διασφαλίζοντας ότι τα διεθνή συστήματα είναι πιο ανθεκτικά.

Υιοθέτηση του Συμφώνου για το Μέλλον: Ένα βασικό αποτέλεσμα της συνόδου αναμένεται να είναι η υιοθέτηση ενός Συμφώνου για το Μέλλον, μια δέσμευση για την ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης σε παγκόσμιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής δράσης, της ψηφιακής μεταμόρφωσης, της ειρήνης, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αντιμετώπιση Παγκόσμιων Προκλήσεων: Η σύνοδος θα ασχοληθεί με ζητήματα όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η οικονομική αστάθεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ψηφιακή διακυβέρνηση και οι απειλές για την παγκόσμια ειρήνη, θέτοντας μια ατζέντα για τη μελλοντική συνεργασία.

Μεταρρύθμιση των Παγκόσμιων Θεσμών: Ένα ακόμα σημαντικό θέμα θα είναι η μεταρρύθμιση των παγκόσμιων θεσμών, συμπεριλαμβανομένου του ιδίου του ΟΗΕ, ώστε να αντανακλούν καλύτερα τις τρέχουσες γεωπολιτικές πραγματικότητες και να διασφαλιστεί η ίση αντιμετώπιση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κύρια Θέματα

Παγκόσμια Διακυβέρνηση: Μεταρρύθμιση και ενίσχυση των διεθνών θεσμών ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως οι πανδημίες και η κλιματική αλλαγή.

Κλιματική Δράση: Προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Ειρήνη και Ασφάλεια: Αντιμετώπιση των νέων απειλών για τη διεθνή ειρήνη, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και η εξάπλωση προηγμένων όπλων.

Ψηφιακή εποχή: Δημιουργία πλαισίων διακυβέρνησης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η προστασία δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια.

Η Σύνοδος Κορυφής για το Μέλλον αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη στιγμή για τον επαναπροσδιορισμό της δομής και της λειτουργίας της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ηγέτες από όλο τον κόσμο θα κληθούν να ανταποκριθούν στις γεωπολιτικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές, ενώ παράλληλα θα τεθούν τα θεμέλια για τη μελλοντική διεθνή συνεργασία.

Στη Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

