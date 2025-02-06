Η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR), ανταπαντώντας στις προσπάθειες της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) να στρατολογήσει Ρώσους πολίτες, δημοσιοποίησε σήμερα ένα βίντεο στην αγγλική γλώσσα, μέσω του οποίου καλεί τους «αληθινούς Αμερικανούς πατριώτες» που ανησυχούν για την παγκόσμια ειρήνη να έρθουν σε επαφή μαζί της μέσω μιας ασφαλούς επικοινωνίας.

Η CIA έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια μοναδική ευκαιρία για την στρατολόγηση πρακτόρων στη Ρωσία. Το 2023 είχε δώσει στην δημοσιότητα ένα βίντεο μέσω του οποίου απευθύνονταν σε Ρώσους αξιωματούχους, τους οποίους καλούσε να πουν την αλήθεια για ένα σύστημα που βρίθει συκοφαντών.

Η SVR, η οποία διαδέχθηκε την Πρώτη Κύρια Διεύθυνση της σοβιετικής KGB, απαξιώνει τις «αδέξιες προσπάθειες» της CIA να στρατολογήσει Ρώσους μέσω βίντεο.

Το βίντεο της SVR, το οποίο δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό της και εμφανίζεται επίσης στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναφέρεται στις κοινές προσπάθειες Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια υπογραμμίζει τους κινδύνους του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι καταστροφικές προσπάθειες της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι μάταιες και ότι ο ρωσικός και ο αμερικανικός λαός δεν έχουν ξεχάσει τις ένδοξες σελίδες της ιστορίας του κοινού αγώνα κατά του ναζισμού», αναφέρεται.

«Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά μας, όχι μόνο σας υπενθυμίζουμε το παρελθόν, αλλά και σας προσφέρουμε επιλογές που στοχεύουν στο μέλλον».

Το βίντεο, που συνιστά εν μέρει παρωδία τoυ βίντεο της CIA και εν μέρει μια σύνθεση πλάνων συναισθηματικού περιεχομένου από μια συνάντηση σοβιετικών και αμερικανικών στρατευμάτων που αγκαλιάζονται κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, περνάει στη συνέχεια σε πιο σκληρά πλάνα με εικόνες του πολέμου στην Ουκρανία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες έχουν υποστηρίξει το Κίεβο με στρατιωτική και οικονομική βοήθεια.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο της SVR συμπίπτει με τις εικασίες για τη νέα πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ρώσος βουλευτής ανέφερε σήμερα ότι οι προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ-Πούτιν βρίσκονται σε «προχωρημένο στάδιο».

Η SVR και οι προκάτοχοί της έχουν χειριστεί μερικούς από τους πιο επιζήμιους πράκτορες στην ιστορία των ΗΠΑ, όπως ο Τζούλιους Ρόζενμπεργκ, ο οποίος βοήθησε τους Σοβιετικούς να αποκτήσουν μυστικές πληροφορίες για τα πυρηνικά όπλα, και οι πράκτορες Ρόμπερτ Χάνσεν και Όλντριτς Έιμς που διαβίβασαν στους Ρώσους χιλιάδες απόρρητα έγγραφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

