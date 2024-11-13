Η Ρωσία ζήτησε από το Ισραήλ να απέχει από αεροπορικές επιδρομές κοντά στην αεροπορική της βάση στη Συρία στον πόλεμό του κατά του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, όπως συνέβη τον Οκτώβριο, δήλωσε σήμερα Ρώσος υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Τα επίσημα συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο στα μέσα Οκτωβρίου για ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη-λιμάνι Λαττάκεια, προπύργιο του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, που υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ και υποστηρίζεται από τη Ρωσία στον πόλεμο στη χώρα του. Η πόλη βρίσκεται κοντά στην ρωσική αεροπορική βάση του Χμεϊμίμ, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της Λαττάκειας.

«Το Ισραήλ πραγματοποίησε όντως αεροπορική επιδρομή σε κοντινή απόσταση από το Χμεϊμίμ», δήλωσε ο Αλεξάντρ Λαβρέντιεφ, ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τη Μέση Ανατολή, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Οι στρατιωτικοί μας προφανώς και ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι οι ενέργειες αυτού του είδους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή Ρώσων στρατιωτικών εκεί είναι απαράδεκτες», συνέχισε.

«Γι’αυτό ελπίζουμε ότι αυτό το γεγονός που σημειώθηκε τον Οκτώβριο δε θα επαναληφθεί», συνέχισε ο Λαβρέντιεφ.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπολύει εντατικά επιδρομές στη Συρία, αλλά σπάνια με στόχο την πόλη της Λαττάκειας, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Δαμασκού.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ, που βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με τη χώρα αυτή από τις 23 Σεπτεμβρίου, για τη μεταφορά όπλων από τη Συρία.

«Δεν διαθέτουμε τη βάση μας για να τροφοδοτείται η λιβανική Χεζμπολάχ», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Λαβρέντιεφ.

Το Ισραήλ ενέτεινε τις επιδρομές του στη Συρία ταυτοχρόνως με τις εντατικές επιδρομές που πραγματοποιεί με στόχο την Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Από το 2011 που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες επιδρομές στη χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο τον συριακό στρατό και τα κινήματα που υποστηρίζονται από το Ιράν, κυρίως την Χεζμπολάχ, που είχαν αναπτυχθεί σε υποστήριξη των κυβερνητικών δυνάμεων.

Οι επιδρομές αυτές σχολιάζονται σπάνια από τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, να επεκτείνει την παρουσία του στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

