Της Chevron το ένα από τα τάνκερς που χτυπήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα

Ένα από τα δεξαμενόπλοια που επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα ήταν ναυλωμένο από τη Chevron, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν υπάρχει επίπτωση στις εξαγωγές της.

Ειδικότερα, η Chevron ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για αναφορές περιστατικών που αφορούν πλοία τα οποία κατευθύνονταν προς τις εγκαταστάσεις φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC), συμπεριλαμβανομένου και ενός δεξαμενόπλοιου που έχει ναυλωθεί από την ίδια την εταιρεία.

Σε ανακοίνωσή της, η αμερικανική ενεργειακή εταιρεία ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και ότι το πλοίο παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ενώ έχει ήδη τεθεί σε πορεία προς το Νοβοροσίσκ.

Παράλληλα, η Chevron ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες ή τις εξαγωγές της Tengizchevroil (TCO).

Τέσσερα τάνκερς δέχθηκαν επίθεση από drones ενώ έπλεεαν στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες τα ελληνικών συμφερόντων «Delta Harmony» και «Matilda» δέχθηκαν επίθεση χωρίς να υποστούν σοβαρές ζημιές.

Την είδηση είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα το πρακτορείο Bloomber, το οποίο μετέδωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια δέχτηκαν επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του πρακτορείου Bloomberg που έχει γνώση της κατάστασης, τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στο CPC - την κύρια διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου του Καζακστάν - αλλά είχαν απομακρυνθεί νωρίτερα για να περιμένουν τη σειρά τους.

Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι δύο ακόμη τάνκερς δέχθηκαν επίθεση από drones στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης, «είναι δύο τα περιστατικά. Είναι επιθέσεις με drones σε βάρος ελληνόκτητων πλοίων. Και οι δύο επιθέσεις έχουν γίνει γνωστές σήμερα. Η πρώτη είναι εναντίον του δεξαμενόπλοιου «Delta Harmony». Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τα μέλη του πληρώματος και οι αναφορές θέλουν το πλοίο να συνεχίζει αξιόπλοο το δρομολόγιό του. Το δεύτερο πανομοιότυπο περιστατικό είχε στόχο το πλοίο «Matilda», επίσης ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο, το οποίο δέχθηκε επίσης επίθεση από drones με μικρές υλικές ζημιές όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες».Οι επιθέσεις κατά πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μιας σειράς δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επίσης χτυπήσει εμπορικά πλοία, σημειώνει το Bloomberg.



