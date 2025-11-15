Ρωσικά στρατεύματα «απελευθέρωσαν» την κοινότητα Γιαμπλόκοβο στην περιοχή Ζαπορόζιε (Ζαπορίζια) την περασμένη ημέρα (Παρασκευή) στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» (εισβολή) στην Ουκρανία, υποστηρίζει το Σάββατο με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Μονάδες της Ομάδας Μάχης Ανατολή απελευθέρωσαν τον οικισμό Γιαμπλόκοβο στην περιοχή Ζαπορόζιε μέσω ενεργών επιχειρήσεων», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Το Κίεβο έχασε 1.505 στρατιώτες κατά μήκος της γραμμής εμπλοκής»

Ο ουκρανικός στρατός έχασε περίπου 1.505 στρατιώτες σε μάχες με ρωσικές δυνάμεις σε όλες τις περιοχές της πρώτης γραμμής τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία που δημοσίευσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο ουκρανικός στρατός έχασε πάνω από 210 στρατιώτες και δύο τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στην περιοχή ευθύνης της Ομάδας Μάχης Βόρεια της Ρωσίας, περίπου 220 στρατιώτες και οκτώ τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στην περιοχή ευθύνης της Ομάδας Μάχης Δυτική και περίπου 230 στρατιώτες και τέσσερα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στην περιοχή ευθύνης της Ομάδας Μάχης Νότια.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, ο ουκρανικός στρατός έχασε επίσης περίπου 495 στρατιώτες και έξι τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Μάχης της Ρωσίας, πάνω από 265 στρατιώτες και δύο τεθωρακισμένα οχήματα μάχης στην περιοχή ευθύνης της Μάχης Ανατολής και περίπου 85 στρατιώτες, ένα άρμα μάχης και ένα τεθωρακισμένο όχημα μάχης στην περιοχή ευθύνης της Μάχης Ντνίπρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Οι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν δύο ουκρανικές επιθέσεις

Οι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν δύο αντεπιθέσεις του ουκρανικού στρατού για την απεμπλοκή των περικυκλωμένων στρατευμάτων στο Κουπιάνσκ στην περιοχή Χάρκοβο, ανέφερε το υπουργείο.

Στο Κουπιάνσκ στην περιοχή Χάρκοβο, ομάδες εφόδου της 6ης Στρατιάς της Μάχης Δυτικής συνέχισαν να καταστρέφουν τα περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα, ανέφερε.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, απέτρεψαν δύο αντεπιθέσεις μονάδων της 143ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού και της 1ης ταξιαρχίας Εθνοφρουράς από τις περιοχές των οικισμών Κούτκοβκα και Πετρόφκα στην περιοχή Χάρκοβο για την απεμπλοκή των περικυκλωμένων εχθρικών δυνάμεων. Δέκα μαχητές καταστράφηκαν», ανέφερε το υπουργείο.

«Ως αποτέλεσμα των ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχύ πυρός, έως και 50 Ουκρανοί στρατιώτες, 15 είδη οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός βρετανικής κατασκευής θωρακισμένου οχήματος μάχης Snatch, δύο όλμων, τριών σταθμών ηλεκτρονικού πολέμου, πέντε φορτηγών και τριών μηχανοκίνητων οχημάτων καταστράφηκαν στην περιοχή Κουπιάνσκ», ανέφερε.

Ρωσικά στρατεύματα ξεκινούν επιχείρηση εκκαθάρισης στο Ντόνετσκ

Οι δυνάμεις του Κέντρου Μάχης της Ρωσίας ξεκίνησαν την εκκαθάριση του οικισμού Ρόβνογιε στα ουκρανικά στρατεύματα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, ανέφερε το υπουργείο.

«Στο Κρασνοαρμέισκ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, ομάδες εφόδου της 2ης Στρατιάς συνεχίζουν να καταστρέφουν τους περικυκλωμένους εχθρικούς σχηματισμούς στο δυτικό τμήμα της πόλης, στα βορειοδυτικά και ανατολικά τετράγωνα της κεντρικής περιοχής και στο έδαφος της δυτικής βιομηχανικής ζώνης. Επιπλέον, ομάδες εφόδου έχουν αρχίσει την εκκαθάριση του οικισμού Ρόβνογιε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ», ανέφερε το υπουργείο.

Οι δυνάμεις του Κέντρου Μάχης της Ρωσίας απέκρουσαν επτά επιθέσεις της 32ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας και του 425ου Συντάγματος Εφόδου Σκάλα του ουκρανικού στρατού από την περιοχή του οικισμού Γκρισίνο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ για να ξεμπλοκάρουν την περικυκλωμένη εχθρική ομάδα, υποστήριξε ακόμη.

Ρωσικά στρατεύματα έπληξαν ουκρανικό ενεργειακό σταθμό

Ρωσικά στρατεύματα έπληξαν ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο και ένα ενεργειακό σταθμό του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας την περασμένη ημέρα, πρόσθέτει η Μόσχα.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν 247 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και τέσσερις έξυπνες βόμβες την περασμένη ημέρα, σύμφωνα πάντα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Συνολικά, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν καταστρέψει 668 ουκρανικά πολεμικά αεροσκάφη, 283 ελικόπτερα, 96.796 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 636 συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος, 26.044 άρματα μάχης και άλλα θωρακισμένα οχήματα μάχης, 1.611 πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων, 31.314 πυροβόλα πυροβολικού πεδίου και όλμους και 46.725 ειδικά στρατιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.