Ο Πολ Μακάρτνεϊ ένωσε τις δυνάμεις του με τους βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι καλούν τις Βρυξέλλες να καταργήσουν τυχόν σχέδια απαγόρευσης της χρήσης ονομασιών που σχετίζονται με το κρέας, όπως «burger» και «λουκάνικο» για προϊόντα φυτικής προέλευσης.

Η προτεινόμενη απαγόρευση της ΕΕ, εάν ψηφιστεί και γίνει νόμος, θα απαγορεύει στους παραγωγούς τροφίμων να χρησιμοποιούν ονομασίες όπως «veggie burger» ή «vegan λουκάνικο» για πιάτα φυτικής προέλευσης ή παρασκευασμένα σε εργαστήριο.

«Το να ορίζουμε ότι τα burger και τα λουκάνικα είναι «φυτικής προέλευσης», «χορτοφαγικά» ή «vegan» θα πρέπει να είναι αρκετό για να καταλάβουν οι λογικοί άνθρωποι τι τρώνε», δήλωσε σκωπτικά στους Times του Λονδίνου ο πρώην σταρ των Beatles, ο οποίος έγινε χορτοφάγος το 1975. «Αυτό ενθαρρύνει επίσης συμπεριφορές απαραίτητες για την υγεία μας και για την υγεία του πλανήτη».

Η προτεινόμενη απαγόρευση της ΕΕ «θα μπορούσε να αυξήσει τη σύγχυση» και «να υπονομεύσει την οικονομική ανάπτυξη, τους στόχους βιωσιμότητας και την ατζέντα απλούστευσης της ΕΕ», έγραψαν οκτώ Βρετανοί βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του Τζέρεμι Κόρμπιν, σε επιστολή τους προς τις Βρυξέλλες.

Οι Times ανέφεραν το περιεχόμενο της επιστολής το Σάββατο το βράδυ. Η επιστολή περιλαμβάνει την υποστήριξη της οικογένειας Μακάρτνεϊ, η οποία κατέχει μια επιχείρηση που πουλάει χορτοφαγικά τρόφιμα και συνταγές.

Η επικείμενη απαγόρευση προέρχεται από μια τροπολογία που εισήγαγε η Γαλλίδα κεντροδεξιά ευρωβουλευτής Σελίν Ιμάρτ στη νομοθεσία που στοχεύει στη μεταρρύθμιση των γεωργικών κανόνων της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο υπόκειται τώρα σε νομοθετικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα γίνουν νόμος εάν και όταν οι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου και το Συμβούλιο συμφωνήσουν σε μια τελική έκδοση της νομοθεσίας που θα γίνει νόμος της ΕΕ. Οι βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου φοβούνται ότι η απαγόρευση, εάν ψηφιστεί, θα επηρεάσει και τα βρετανικά σούπερ μάρκετ, καθώς οι αγορές και οι εταιρείες στη γηραιά ήπειρο είναι στενά συνδεδεμένες.

Οι αλλαγές που έκανε η Ιμάρτ στα μπέργκερ υποτίθεται ότι ήταν μια «χειρονομία σεβασμού» προς τους Γάλλους αγρότες που εκπροσωπεί — αλλά έχουν διχάσει και τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο οποίο ανήκει.

«Μια μπριζόλα δεν είναι απλώς ένα σχήμα», δήλωσε η Ιμάρτ στο Politico σε συνέντευξή της τον περασμένο μήνα. «Οι άνθρωποι τρώνε κρέας από τη Νεολιθική εποχή. Αυτά τα ονόματα φέρουν μια κληρονομιά. Ανήκουν στους αγρότες».

Ο περιορισμός των ετικετών για τους χορτοφάγους παραγωγούς θα βοηθήσει επίσης τους αγοραστές να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ ενός πραγματικού μπέργκερ και ενός φυτικού μπιφτεκιού, σύμφωνα με την Ιμάρτ, παρά τα χρόνια ερευνών της ΕΕ που δείχνουν ότι οι καταναλωτές κατανοούν σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά.

Οι Βρετανοί βουλευτές επικαλούνται επίσης έρευνα στην επιστολή τους, δηλώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι αγοραστές «κατανοούν και υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τρέχουσες συμβάσεις ονομασίας» όπως «veggie burger».

