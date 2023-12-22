Οργή έχει προκαλέσει στην Κίνα ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει έναν χειρούργο που φέρεται να γρονθοκοπεί ασθενή την ώρα τον χειρουργούσε.

Το περιστατικό συνέβη το 2019, αλλά το βίντεο έγινε viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας θυμό για το περιστατικό.

Το νοσοκομείο έπαψε από τα καθήκοντά του τον χειρούργο και απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Στο βίντεο φαίνεται ο χειρούργος να χτυπάει με γροθιές στο κεφάλι έναν ασθενή τουλάχιστον τρεις φορές ενώ πραγματοποιεί εγχείριση στα μάτια.

Η Aier China, η οποία διαθέτει μια αλυσίδα οφθαλμολογικών νοσοκομείων, είπε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια επέμβασης στο νοσοκομείο της στο Guigang, μια πόλη της νοτιοδυτικής Κίνας.

Η ασθενής ήταν γυναίκα 82 ετών και «κατά το χειρουργείο, λόγω τοπικής αναισθησίας, η ασθενής παρουσίασε δυσανεξία». Κούνησε το κεφάλι και τα μάτια της πολλές φορές, σύμφωνα με τη δήλωσή τους.

Καθώς ο ασθενής μπορούσε να μιλήσει μόνο μια τοπική διάλεκτο και δεν φαινόταν να ανταποκρίνεται στις προειδοποιήσεις του γιατρού στα Μανδαρινικά, «ο χειρουργός αποφάσισε να δράσει», τονίζεται στην ανακοίνωση. Η γυναίκα υπέστη μώλωπες στο μέτωπό της λόγω της επίθεσης, ανέφεραν οι Αρχές.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, η διοίκηση του νοσοκομείου ζήτησε συγγνώμη και πλήρωσε 500 γιουάν (70 δολάρια, 55 £) ως αποζημίωση, σύμφωνα με τον γιο της ασθενούς που μίλησε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Είπε επίσης ότι η μητέρα του είναι τώρα τυφλή στο αριστερό της μάτι, αν και δεν είναι σαφές αν οφείλεται στο περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

