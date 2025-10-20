Ρωσία: Πρώην Ρώσος πράκτορας προειδοποιεί τον Πούτιν για απόπειρα δολοφονίας

«Μην πας στη Βουδαπέστη, κινδυνεύεις». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποιήθηκε για μια παράξενη «βρετανική συνωμοσία δολοφονίας» εάν ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος συνταγματάρχης των εξωτερικών υπηρεσιών πληροφοριών Αντρέι Μπεζρούκοφ - πρώην πράκτορας της SVR (Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας - СВР) που εργαζόταν μυστικά στις ΗΠΑ - προειδοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο να μην ρισκάρει την επίσκεψή του στην ουγγρική πρωτεύουσα.

Ζήτησε η επερχόμενη συνάντηση με τον Τραμπ να μεταφερθεί επειγόντως στο Ντουμπάι για να αποφευχθεί αυτό που χαρακτήρισε «απολύτως ύπουλη επιχείρηση» από τους Βρετανούς.

«Έχω πολύ, πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη Βουδαπέστη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπεζρούκοφ, του οποίου η κάλυψη αποκαλύφθηκε το 2010 όταν η Ρωσίδα κατάσκοπος Άννα Τσάπμαν, τότε Βρετανίδα πολίτης, συνελήφθη από το FBI. Και οι δύο συμμετείχαν σε ανταλλαγή κατασκόπων στην οποία συμμετείχαν 10 Ρώσοι πράκτορες την ίδια χρονιά, και ο κ. Μπεζρούκοφ, 65 ετών, είναι σήμερα καθηγητής στο Κρατικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας, ενώ εργάζεται επίσης ως σύμβουλος για τον κρατικό πετρελαϊκό γίγαντα Rosneft.

«Ολόκληρη η νοοτροπία» των Βρετανών «είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε αν ο Πούτιν δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα... ότι η Ρωσία θα διαλυθεί», ισχυρίστηκε ο κ. Μπεζρούκοφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση.

Πηγή: skai.gr

