Σε συμφωνία ΗΠΑ - Πακιστάν για εμπόριο και πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ και το Πακιστάν ανακοίνωσαν πως επιτευχθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ τους. Το Ισλαμαμπάντ ανέφερε πως θα έχει χαμηλότερους δασμούς στις εξαγωγές του, ενώ Ντόναλντ Τραμπ διατυμπάνισε πως πρόκειται για μια συμφωνία που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

«Μόλις συνάψαμε μια συμφωνία με τη χώρα του Πακιστάν, σύμφωνα με την οποία το Πακιστάν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου τους. Βρισκόμαστε στη διαδικασία επιλογής της πετρελαϊκής εταιρείας που θα ηγηθεί αυτής της εταιρικής σχέσης», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Παρόλο που ο Τραμπ δεν ανέφερε συμφωνία για δασμούς, το υπουργείο Οικονομικών του Πακιστάν ανέφερε πως η συμφωνία θα οδηγήσει σε «μείωση των αμοιβαίων δασμών, ιδίως στις πακιστανικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες», αλλά απέφυγε να αποκαλύψει το ύψος των δασμών.

«Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής οικονομικής συνεργασίας, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των ορυχείων και των μεταλλευμάτων, της πληροφορικής, των κρυπτονομισμάτων και άλλων τομέων», ανέφερε η ανακοίνωση.

Και ο υπουργός Οικονομικών του Πακιστάν έκανε λόγο για μια συμφωνία win-win. «Από τη δική μας οπτική γωνία, ο σκοπός της συμφωνίας ήταν και είναι ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις», τόνισε.

Σημειώνεται πως το εμπόριο αγαθών των ΗΠΑ με το Πακιστάν εκτιμάται σε 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, από περίπου 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023.

Το 2024, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών με το Πακιστάν ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 5,2% από το 2023.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με την Ινδία για μια εμπορική συμφωνία.



