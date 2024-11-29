Ρωσία: Ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει "εξτρεμιστικές" ομάδες στη Συρία

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η αεροπορία του βομβαρδίζει "εξτρεμιστικές ομάδες" στη Συρία, προς υποστήριξη των κυβερνητικών δυνάμεων, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους μπήκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, έπειτα από μια επίθεση αστραπή δύο ημερών κατά του καθεστώτος της Δαμασκού, η οποία βάζει τέλος σε μερικά χρόνια σχετικής ηρεμίας στη βορειοδυτική Συρία.

«Η ρωσική πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί πλήγματα κατά του εξοπλισμού και των ανδρών παράνομων ενόπλων ομάδων, κατά των θέσεων, των προμηθειών και του πυροβολικού των τρομοκρατών», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, 200 μαχητές "εξοντώθηκαν" τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές.

«Η επιχείρηση για την απόκρουση της επίθεσης των εξτρεμιστών συνεχίζεται», δήλωσε ο 'Ολεγκ Ιγκνασιούκ, αναπληρωτής επικεφαλής του "Κέντρου Συμφιλίωσης" του ρωσικού υπουργείου Άμυνας για τη Συρία.

Η Ρωσία είναι ο σημαντικότερος στρατιωτικός υποστηρικτής του Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο έχει βοηθήσει από το 2015 να γυρίσει την κατάσταση υπέρ του στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

