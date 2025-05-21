Λογαριασμός
Ρωσία: Μετ’ εμποδίων η λειτουργία αεροδρομίων της Μόσχας εξαιτίας ουκρανικών drones

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε επανειλημμένως μέσω αναρτήσεων στο Telegram επιδρομές εχθρικών drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα

Αεροσκάφος στον ουρανό

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν προβλήματα σήμερα στις πτήσεις από και προς τη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε επανειλημμένως μέσω αναρτήσεων στο Telegram επιδρομές εχθρικών drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, τα οποία όμως καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Ο συνολικός αριθμός τους είχε ανέλθει σε τουλάχιστον 15, το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τον Σομπιάνιν.

Για λόγους ασφαλείας, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας υποχρεώθηκε να αναστέλλει κατά διαστήματα τις πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Μόσχας. Ως εκ τούτου, επηρεάστηκε η λειτουργία του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ρωσίας, του Σερεμέτιεβο, αλλά και εκείνων σε Ντομοντένοβο και Ζουκόφσκι.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar24 κατέγραψε σήμερα πολλές εκτροπές πτήσεων που είχαν προορισμό τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

