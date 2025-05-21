Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν προβλήματα σήμερα στις πτήσεις από και προς τη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας.
Ο Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε επανειλημμένως μέσω αναρτήσεων στο Telegram επιδρομές εχθρικών drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, τα οποία όμως καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα. Ο συνολικός αριθμός τους είχε ανέλθει σε τουλάχιστον 15, το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τον Σομπιάνιν.
Russian Telegram channels report a drone attack on Moscow region.
Local airports have been closed. pic.twitter.com/0n8aZdOTYa
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 21, 2025
Για λόγους ασφαλείας, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας υποχρεώθηκε να αναστέλλει κατά διαστήματα τις πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Μόσχας. Ως εκ τούτου, επηρεάστηκε η λειτουργία του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ρωσίας, του Σερεμέτιεβο, αλλά και εκείνων σε Ντομοντένοβο και Ζουκόφσκι.
Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar24 κατέγραψε σήμερα πολλές εκτροπές πτήσεων που είχαν προορισμό τη Μόσχα.
