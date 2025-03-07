Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι τερματίζει τις συλλογικές συμβάσεις για πάνω από 50.000 αξιωματικούς της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) που στελεχώνουν σημεία ελέγχου σε αεροδρόμια των ΗΠΑ και άλλους κόμβους μεταφορών.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι ο τερματισμός των συλλογικών συμβάσεων θα άρει γραφειοκρατικά εμπόδια. Το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζομένους της Υπηρεσίας δεν σχολίασε αμέσως.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου έδειξε την πόρτα της εξόδου στον επικεφαλής της TSA Ντέιβιντ Πεκόσκι, τον οποίο ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου είχε διορίσει στο πόστο αυτό κατά την πρώτη του προεδρική θητεία το 2017 και διορίστηκε εκ νέου από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη ορίσει υποψήφιο αντικαταστάτη του Πεκόσκι.

Η TSA κατέληξε σε νέα επταετή σύμβαση εργασίας τον Μάιο του 2024 με την αμερικανική Ομοσπονδία Κυβερνητικών Υπαλλήλων έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο διαπραγματεύσεων. Η κυβέρνηση Μπάιντεν επέκτεινε το επιτρεπόμενο πεδίο των διαπραγματεύσεων το 2022.

Οι εργαζόμενοι έλαβαν βελτιωμένες επιλογές σε βάρδιες, αυξημένο επίδομα για στολές και επιπλέον άδειες πένθους και άδειες λόγω καιρικών συνθηκών και ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

