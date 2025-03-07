Δριμεία επίθεση κατά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εξαπέλυσε ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι.

«Απορρίπτουμε το ενδεχόμενο ενός ευρωπαϊκού στρατού υπό τις διαταγές ενός τρελού σαν τον Μακρόν, ο οποίος αναφέρεται σε πυρηνικό πόλεμο» δήλωσε σήμερα στο Μιλάνο.

«Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η γραμμή της κυβέρνησής μας είναι συμπαγής. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα να στείλουμε στρατιώτες μας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής για αγορά όπλων, αντί για την ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών της χώρας μας», συμπλήρωσε ο Σαλβίνι.

«Αύριο, σε πάνω από χίλιες πλατείες της χώρας μας, θα στήσουμε περίπτερα στα οποία μπορούν να προσέλθουν οι πολίτες που επιθυμούν να τελειώσει ο πόλεμος. Είμαι περήφανος για την πρωτοβουλία αυτή, την ίδια ώρα που κάποιοι μιλούν για κοινό ευρωπαϊκό χρέος, με στόχο την αγορά όπλων. Μου φαίνεται εξωφρενικό», ολοκλήρωσε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Mελόνι έχει ταχθεί υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, αλλά θεωρεί ότι η αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών δεν αποτελεί κατάλληλη λύση.

Ο δε επικεφαλής του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια και υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έχει δηλώσει ότι συμφωνεί πλήρως με το σχέδιο αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

