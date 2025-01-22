Επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τον «παραληρηματικό» εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Τα «πυρά» από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν έρχονται μετά το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν αποδυναμωμένη χώρα.

«Το μέλλον θα δείξει ποιος είναι αδύναμος», είπε ο Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια ομιλίας του χωρίς να αναφέρει ωστόσο το όνομα του Τραμπ.

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να ακούσει τον Χαμενεΐ φώναζε «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ».

Ο Χαμενεΐ είπε ότι ο Σαντάμ Χουσεΐν νόμιζε ότι το Ιράν ήταν αποδυναμωμένο, γι' αυτό και εισέβαλε στο Ιράν, αναφερόμενος στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρέιγκαν «νόμιζε επίσης ότι το Ιράν ήταν αποδυναμωμένο... γι' αυτό παρείχε τόση βοήθεια στον Σαντάμ», πρόσθεσε.

«Αυτοί και δεκάδες άλλες παραληρηματικές φιγούρες οδηγήθηκαν στην κόλαση, αλλά η Ισλαμική Δημοκρατία έγινε ισχυρότερη», είπε.

«Αυτό θα συμβεί ξανά» προειδοποίησε.

