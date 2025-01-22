Ο διοικητής του τάγματος Μπέιτ Χανούν της Χαμάς, Χουσεΐν Φαγιάντ, ο οποίος σύμφωνα με τους Ισραηλινούς Στρατούς εξοντώθηκε τον Μάιο, φαίνεται να είναι ζωντανός.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν από παλαιστινιακά μέσα δείχνουν έναν άνδρα, που αναγνωρίζεται ως ο Φαγιάντ, να μιλάει σήμερα σε μια κηδεία.

Στις 24 Μαΐου, ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι ο Φαγιάντ σκοτώθηκε σε σήραγγα σε κοινή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τη 98η Μεραρχία και τις ειδικές δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας και την επίλεκτη μονάδα Μάχης Μηχανικών Yahalom.

ظهور أسطوري للقائد ذو الأرواح السبع، حسين فياض (أبو حمزة)، قائد كتيبة بيت حانون، متحدثاً عن مفهوم النصر في الحرب.



جدير بالذكر أن المتحدث باسم جيش العدو دانيال هاغاري أعلن عن اغتياله في 23 مايو 2024، إثر اشتباك معه وجهاً لوجه في نفق في جباليا. pic.twitter.com/WMO6q390n4 — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) January 22, 2025

Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο Ισραηλινός Στρατός ανακοινώνει τον θάνατο ενός διοικητή της Χαμάς και αργότερα υπαναχώρησε αφού διαπίστωσε ότι οι πληροφορίες του εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ακριβείς.

Ο στρατός δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις αναφορές ότι ο Φαγιάντ είναι ζωντανός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.