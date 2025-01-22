Λογαριασμός
Ζωντανός ο Χουσεΐν Φαγιάντ, επικεφαλής της Χαμάς, παρά τους ισχυρισμούς των IDF

Στις 24 Μαΐου, ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι ο Φαγιάντ σκοτώθηκε σε σήραγγα σε κοινή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τη 98η Μεραρχία

Χουσεϊν Φαγιάντ

Ο διοικητής του τάγματος Μπέιτ Χανούν της Χαμάς, Χουσεΐν Φαγιάντ, ο οποίος σύμφωνα με τους Ισραηλινούς Στρατούς εξοντώθηκε τον Μάιο, φαίνεται να είναι ζωντανός.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν από παλαιστινιακά μέσα δείχνουν έναν άνδρα, που αναγνωρίζεται ως ο Φαγιάντ, να μιλάει σήμερα σε μια κηδεία.

Στις 24 Μαΐου, ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι ο Φαγιάντ σκοτώθηκε σε σήραγγα σε κοινή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τη 98η Μεραρχία και τις ειδικές δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας και την επίλεκτη μονάδα Μάχης Μηχανικών Yahalom.

Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο Ισραηλινός Στρατός ανακοινώνει τον θάνατο ενός διοικητή της Χαμάς και αργότερα υπαναχώρησε αφού διαπίστωσε ότι οι πληροφορίες του εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ακριβείς.

Ο στρατός δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις αναφορές ότι ο Φαγιάντ είναι ζωντανός.

