Ρωσία: Κατέρριψε σχεδόν 400 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

Η Ουκρανία εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά της κατά της Ρωσίας, η οποία από την αρχή τoυ πολέμου σφυροκοπά καθημερινά τη χώρα 

Drones

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 389 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σε μια επίθεση μεγάλης κλίμακας που στοχοθέτησε τις περιφέρειες στα σύνορα με την Ουκρανία καθώς και τις περιφέρειες της Μόσχας και του Λένινγκραντ.

Η Ουκρανία εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά της κατά της Ρωσίας, η οποία από την αρχή της επίθεσής της τον Φεβρουάριο του 2022 σφυροκοπά καθημερινά τη χώρα και χθες εκτόξευσε σχεδόν 1.000 drones σε 24 ώρες, σύμφωνα με το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drones Πόλεμος στην Ουκρανία
