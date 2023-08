Ρωσία: Η στιγμή που καταρρίπτεται ουκρανικό drone στη Μόσχα - Δείτε βίντεο

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε ουκρανικό drone στη Μόσχα, χωρίς να αναφερθούν θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσικής Ομοσπονδίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να φθάσει στη Μόσχα, οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν drone. Το κουφάρι του (...) κατέπεσε στον τομέα του εκθεσιακού κέντρου και δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο κτίριο», έκανε γνωστό ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, συμπληρώνοντας πως με βάση τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα.

Reports of explosions in Moscow City this morning. pic.twitter.com/IDGyFdP0Hc