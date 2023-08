Ουρουγουάη: 17χρονη δολοφονήθηκε από τον πρώην φίλο της – Τον «πρόδωσε» κάμερα ασφαλείας

Δεκαεπτάχρονο κορίτσι δολοφονήθηκε από τον συνομήλικο πρώην φίλο του, υπόθεση που συγκλόνισε χθες Πέμπτη πολλούς στην Ουρουγουάη, όπου επισήμως καταμετρώνται 11 γυναικοκτονίες από την αρχή της χρονιάς.

Η Βαλεντίνα Κανσέλα Σαρμόρια βρέθηκε προχθές το απόγευμα μισοθαμμένη στην άμμο, στην παραλία Πούντα ντελ Έστε (νοτιοανατολικά), τουριστικό προορισμό.

Ο πρώην φίλος της οδηγήθηκε από την αστυνομία στον τόπο του εγκλήματος όπου ομολόγησε πως τη δολοφόνησε, χωρίς να δείχνει τύψεις. Η νεαρή αγνοείτο από την προηγουμένη.

Το ζευγάρι καταγράφτηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης να φθάνει στην παραλία το απόγευμα της Τρίτης. Όμως ο νεαρός έφυγε μόνος.

Confirmed: Santino Gandini strangled Valentina on the beach then buried her in the sand. Official cause of death is mechanical asphyxia. He pleaded guilty and showed NO REMORSE. RIP Valentina 🖤#femicide #justice #valentinacancela #StopViolenceAgainstWomen pic.twitter.com/EO24qf2TjY