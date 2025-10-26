Ρωσία: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε δύο drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν και δεύτερο ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που κατευθυνόταν στη Μόσχα, έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Το πρώτο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα καταρρίφθηκε νωρίτερα σήμερα.

Ο Σομπιάνιν δήλωσε πως ομάδες ειδικών εξετάζουν θραύσματα των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

