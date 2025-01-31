Ανατριχίλα προκαλεί ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει δεκάδες αράχνες να... πέφτουν από τον ουρανό στο Sao Thome das Letra, στην πολιτεία Minas Gerais στη Βραζιλία.

Με μια πρώτη ματιά θα μπορούσε να πει κανείς ότι άρχισε να χιονίζει, όμως με μια καλύτερη διαπιστώνει πως είναι αράχνες. Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο με τους ειδικούς ωστόσο να δίνουν την εξήγησή τους για το περίεργο αυτό συμβάν.

Βιολόγοι και ειδικοί που εξέτασαν το βίντεο κατέληξαν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ένα κοπάδι από αράχνες οι οποίες αιωρούνταν σε ένα πολύ μεγάλο ιστό, ζευγαρώνοντας σε ένα τελετουργικό «όργιο».

«Είναι ένα όργιο από αράχνες. Τα θηλυκά έχουν κάτι που ονομάζεται spermatheca, όπου αποθηκεύουν το σπέρμα διαφορετικών αρσενικών για να γονιμοποιήσουν τα ωάρια.Με αυτόν τον τρόπο, το θηλυκό διασφαλίζει ότι θα έχει πολλούς διαφορετικούς απογόνους και θα αυξήσει τη γενετική μεταβλητότητα» είπε ο βιολόγος, Kayron Passos, εξηγώντας το φαινόμενο.

Ο Passos διευκρίνισε επίσης ότι ακόμη και μετά τη γονιμοποίηση των ωαρίων, τα θηλυκά συνεχίζουν να συλλέγουν σπέρμα για μελλοντική χρήση.

«Αυτή η συμπεριφορά αυξάνει την αντίσταση, καθιστώντας αυτούς τους απογόνους πιο ανθεκτικούς στις ασθένειες» υπογράμμισε.

Η αραχνολόγος Ana Lucia Tourinho είπε ότι παρόλο που οι αράχνες «δεν μένουν μαζί», ορισμένα είδη εμφανίζουν πιο «κοινωνική συμπεριφορά».

«Η στρατηγική της παραμονής μαζί σε μια ομάδα αυξάνει την προσφορά τροφής για τους απογόνους και τους ανήλικους» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.