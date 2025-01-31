Όρμπαν: Απαράδεκτο το ότι η Ουκρανία δεν είναι πρόθυμη να αφήσει το ρωσικό φυσικό αέριο να περάσει από το έδαφός της

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε την Παρασκευή στο κρατικό ραδιόφωνο ότι η διακοπή της ροής ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας και η επακόλουθη αύξηση του κόστους, καθώς αναζητείται εναλλακτική προμήθεια, είναι απαράδεκτη.

«Το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν είναι πρόθυμη να αφήσει το ρωσικό φυσικό αέριο να περάσει από το έδαφός της, ώστε να φτάσει στην Κεντρική Ευρώπη, και με αυτό αυξάνει την τιμή του φυσικού αερίου... αυτό είναι απαράδεκτο», είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ουγγαρία ζήτησε από την ΕΕ εγγυήσεις σχετικά με την ενεργειακή της ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

