Οι ρωσικές αρχές αποφάσισαν ένα χρονικό πλαίσιο για το μπλοκάρισμα της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram και αυτό μπορεί να συμβεί στις αρχές Απριλίου, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RBC την Πέμπτη.

Το Telegram είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής εφαρμογή στη Ρωσία, τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές επικοινωνίες, αλλά οι αρχές το κατηγορούν ότι επιτρέπει να χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα «για παράνομο και εξτρεμιστικό περιεχόμενο».

Το Telegram απορρίπτει τις κατηγορίες, απαντώντας ότι η Μόσχα προσπαθεί να το περιορίσει προκειμένου να αναγκάσει τους ανθρώπους να στραφούν σε μια νέα κρατική εφαρμογή, αντίγραφο του Telegram, που ονομάζεται MAX.

Το RBC δήλωσε ότι μέχρι τον Απρίλιο, το Telegram θα είναι διαθέσιμο μόνο στo μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Στρατιωτικές πηγές, πολεμικοί ανταποκριτές και πολιτικοί έχουν δηλώσει ότι τα ρωσικά στρατεύματα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, όχι μόνο για την επικοινωνία με τις οικογένειές τους στην πατρίδα τους, αλλά και για επιχειρησιακούς σκοπούς.

Πηγή: skai.gr

