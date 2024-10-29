Ρωσία: Εντολή για νέα πυρηνικά γυμνάσια από τον Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα νέα γυμνάσια με πυρηνικά στρατηγικά όπλα, τονίζοντας ότι ανώτατοι αξιωματούχοι θα επανεξετάσουν τον έλεγχο των εκτοξεύσεων πυρηνικών βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ.

Πρόσφατα, η Μόσχα έκανε άσκηση ετοιμότητας σε μονάδα με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Yars, σε περιοχή βορειοδυτικά της πρωτεύουσας.

«Σήμερα διεξάγουμε επιπλέον γυμνάσια δυνάμεων στρατηγικής αποτροπής», δήλωσε ο Πούτιν σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

«Θα επεξεργαστούμε τις ενέργειες των αξιωματούχων για τον έλεγχο της χρήσης πυρηνικών όπλων με πρακτικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ», είπε.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει σε καμία κούρσα εξοπλισμών αλλά η Μόσχα χρειάζεται να έχει τις πυρηνικές της δυνάμεις έτοιμες για χρήση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.