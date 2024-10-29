Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Η UNRWA είναι ένα «σάπιο οικοδόμημα»

Το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς για να διασφαλίσει ότι η βοήθεια θα φτάνει στη Γάζα, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα από την έγκριση του νομοσχεδίου στην Κνεσέτ με το οποίο απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα στο Ισραήλ της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

«Το Ισραήλ είναι δεσμευμένο στο διεθνές δίκαιο και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και θα συνεχίσει να ενεργεί για αυτό το θέμα με υπηρεσίες του ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, την UNICEF, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους οργανισμούς, τηρώντας τις διεθνείς του υποχρεώσεις», τόνισε το υπουργείο, υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς «έχει διεισδύσει ευρέως και βαθιά στην UNRWA στη Γάζα».

«Εργαζόμενοι της UNRWA συμμετείχαν στη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου». «Επιπλέον, το Ισραήλ παρέδωσε στον ΟΗΕ πληροφορίες για επιπλέον 100 στελέχη της Χαμάς που απασχολούνται στην UNRWA, ωστόσο η UNRWA δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για να αντιμετωπίσει το θέμα και δεν προχωρά σε κανένα σοβαρό βήμα για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών στις τάξεις της».

«Δεν είναι μόνο μεμονωμένα άτομα ή περιστατικά, όπως προσπαθεί να υποστηρίξει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ (Αντόνιο) Γκουτέρες. Η UNRWA στη Γάζα είναι ένα σάπιο οικοδόμημα, που έχει μολυνθεί εξ ολοκλήρου από τρομοκράτες», είπε το υπουργείο, καλώντας όσους ενδιαφέρονται για το Ισραήλ και τη Γάζα να αντικαταστήσουν την UNRWA με άλλες υπηρεσίες.

Η απόφαση του Ισραήλ προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και καταγγέλθηκε από άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ. Η UNICEF είπε ότι η απόφαση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων παιδιών και να αποτελεί μορφή συλλογικής τιμωρίας για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας τρόπος» να υποκατασταθεί το έργο της UNRWA στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

