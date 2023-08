Ρωσία: Drone κατερρίφθη πάνω από τη Μόσχα επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης - Δείτε βίντεο

«Εχθρικό» μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε σήμερα Παρασκευή πάνω από τη Μόσχα, ανακοίνωσε επισήμως στην εφαρμογή Telegram ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν, ενώ το ρωσικό πρακτορείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ουκρανικό drone επιχείρησε να επιτεθεί σε αντικείμενο στη Μόσχα, αλλά υπέστη επίθεση με ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματά του και συνετρίβη.

Συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης χωρίς να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε θύματα, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Sergey Sobyanin, mayor of Moscow, has reported that nobody has been injured after a drone was downed over the city. He posted to Telegram to say: "An attempt was made to fly a drone over the city. As a result of the air defence work, it was eliminated. No one was hurt when debris… pic.twitter.com/NfdZLaIUqQ