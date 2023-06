Ρωσία: Drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βορονέζ – Τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Ρωσία καθώς μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βορονέζ. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Αλεξάντρ Γκούσεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν τρεις τραυματίες.

According to #Russian media, an unidentified drone crashed into the window of a residential building in #Voronezh. pic.twitter.com/slJYiRYjZj