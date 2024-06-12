Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Johnson & Johnson: Διακανονισμόs 700 εκατ. δολάρια με τις ΗΠΑ για τα καρκινογόνα ταλκ

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με 42 πολιτείες επιλύει τις κατηγορίες ότι ο κολοσσός παραπλάνησε τους καταναλωτές, ώστε να πιστέψουν ότι τα προϊόντα ταλκ ήταν ασφαλή.

Johnson&Johnson headquarters

Ο κολοσσός της Johnson & Johnson ήρθε σήμερα σε διακανονισμό με 42 πολιτείες των ΗΠΑ, συμφωνώντας να καταβάλει 700 εκατ. δολάρια σχετικά με τις κατηγορίες ότι διακινούσε στην αγορά την διάσημη βρεφική πούδρα της και άλλα καρκινογόνα προϊόντα με βάση το ταλκ

Σύμφωνα με το Reuters, αυτός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός επιλύει τις κατηγορίες ότι η Johnson & Johnson παραπλάνησε τους καταναλωτές, ώστε να πιστέψουν ότι τα προϊόντα ταλκ, τα οποία πωλούσε για περισσότερο από έναν αιώνα, ήταν ασφαλή.

Κατά τον διακανονισμό με τις αμερικανικές πολιτείες, των οποίων ηγούνται η Φλόριντα, η Βόρεια Καρολίνα και το Τέξας,  η εταιρία δεν παραδέχτηκε αδίκημα και δήλωσε ότι τα προϊόντα ταλκ της είναι ασφαλή και δεν προκαλούν καρκίνο. 

«Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων», ανέφερε σε δήλωσή της η γενική εισαγγελέας της Φλόριντα Άσλεϊ Μούντι.

Ωστόσο, η J&J εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δεκάδες χιλιάδες αγωγές για τα καρκινογόνα προϊόντα ταλκ - στις 31 Μαρτίου, περίπου 61.490 άτομα εξακολουθούσαν να μηνύουν την εταιρία. Οι περισσότερες ήταν γυναίκες με καρκίνο των ωοθηκών, ενώ ένας μικρότερος αριθμός είχε μεσοθηλίωμα, έναν τύπο καρκίνου που συνδέεται με τον αμίαντο. 

Επίσης ο κολοσσός με έδρα το Νιου Μπράνσγουικ του Νιου Τζέρσεϊ , αντιμετωπίζει και μία συλλογική αγωγή που κατηγορεί την εταιρεία ότι «απέκρυψε με δόλο τους κινδύνους από τους μετόχους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Johnson & Johnson
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
159 0 Bookmark