Ο κολοσσός της Johnson & Johnson ήρθε σήμερα σε διακανονισμό με 42 πολιτείες των ΗΠΑ, συμφωνώντας να καταβάλει 700 εκατ. δολάρια σχετικά με τις κατηγορίες ότι διακινούσε στην αγορά την διάσημη βρεφική πούδρα της και άλλα καρκινογόνα προϊόντα με βάση το ταλκ.

Σύμφωνα με το Reuters, αυτός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός επιλύει τις κατηγορίες ότι η Johnson & Johnson παραπλάνησε τους καταναλωτές, ώστε να πιστέψουν ότι τα προϊόντα ταλκ, τα οποία πωλούσε για περισσότερο από έναν αιώνα, ήταν ασφαλή.

Johnson & Johnson will pay $700 million to end a probe into its marketing of baby powder and other talc-based products that allegedly caused cancer https://t.co/AroHrIG6hV pic.twitter.com/fs8vMQZZzc — Reuters (@Reuters) June 12, 2024

Κατά τον διακανονισμό με τις αμερικανικές πολιτείες, των οποίων ηγούνται η Φλόριντα, η Βόρεια Καρολίνα και το Τέξας, η εταιρία δεν παραδέχτηκε αδίκημα και δήλωσε ότι τα προϊόντα ταλκ της είναι ασφαλή και δεν προκαλούν καρκίνο.

«Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων», ανέφερε σε δήλωσή της η γενική εισαγγελέας της Φλόριντα Άσλεϊ Μούντι.

Ωστόσο, η J&J εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δεκάδες χιλιάδες αγωγές για τα καρκινογόνα προϊόντα ταλκ - στις 31 Μαρτίου, περίπου 61.490 άτομα εξακολουθούσαν να μηνύουν την εταιρία. Οι περισσότερες ήταν γυναίκες με καρκίνο των ωοθηκών, ενώ ένας μικρότερος αριθμός είχε μεσοθηλίωμα, έναν τύπο καρκίνου που συνδέεται με τον αμίαντο.

Επίσης ο κολοσσός με έδρα το Νιου Μπράνσγουικ του Νιου Τζέρσεϊ , αντιμετωπίζει και μία συλλογική αγωγή που κατηγορεί την εταιρεία ότι «απέκρυψε με δόλο τους κινδύνους από τους μετόχους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.