Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν λόγοι για επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια που είναι υπό τον έλεγχο της Ρωσίας και βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

O Ριαμπκόφ, όπως μετέδωσε το εν λόγω πρακτορείο δήλωσε ότι μια τέτοια κίνηση δεν εξετάζεται όσο δεν υπάρχει εξωτερική ηλεκτροδότηση. Ο σταθμός αυτήν τη στιγμή εξαρτάται από εφεδρικές γεννήτριες, μετά την καταστροφή που υπέστη μια εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια μαχών.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, Rosatom όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο φέρεται να δήλωσε νωρίτερα ότι ετοιμάζεται να επανεκκινήσει τον πυρηνικό σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

