Η Μόσχα δείχνει την πρόθεσή της να σταματήσει τους Ρώσους που θέλουν να αποφύγουν την επιστράτευση για το ουκρανικό μέτωπο περνώντας τα ρωσογεωργιανά σύνορα.



Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η Ρωσία θα ανοίξει ένα κινητό γραφείο στρατολόγησης στα σύνορα των δύο χωρών. Οι Ρώσοι χαρακτηρίζουν με μαύρο χιούμορ την ονομαζόμενη «κινητοποίηση» σαν «ταφοποίηση».

«Το Κρεμλίνο δεν έχει πληροφορίες για τον αριθμό των ανδρών που εγκατέλειψαν τη Ρωσία από τις 21 Σεπτεμβρίου» δήλωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ.



Βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν χθες ότι ρωσικά στρατεύματα φαίνεται να έχουν αναπτυχθεί κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία, παρά το γεγονός πως το Κρεμλίνο προσπαθεί να εξαλείψει τις φήμες ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται να εισαγάγει στρατιωτικό νόμο προκειμένου να απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα σε όσους άνδρες προσπαθούν να αποφύγουν την επιστράτευση.

Οι ρωσικές αρχές είχαν αναγνωρίσει προ ημερών μια «μεγάλη» κυκλοφορία οχημάτων με προορισμό τη Γεωργία, με περίπου 2.300 οχήματα να υπολογίζονται τότε σε έναν μόνο συνοριακό σταθμό. Εξάλλου, σε περιοχές όπως το Νταγκεστάν έγιναν επεισόδια, καθώς υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για την επιστράτευση.



Σημειώνεται ότι οι επίστρατοι αντιμετωπίζουν συνθήκες που παραπέμπουν σε Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε βίντεο μια γυναίκα αξιωματικός εμφανίζεται να τούς λέει ότι δεν θα τους δοθεί τίποτα εκτός από πυρομαχικά– ούτε καν κουβέρτες για να κοιμηθούν και τους λέει χαρακτηριστικά: «Παιδιά, φροντίστε τους εαυτούς σας».

Η αξιωματικός ζητά από τους στρατιώτες να αγοράσουν από υπνόσακους και φάρμακα για την διάρεια μέχρι τουρνικέ για τα σπασμένα οστά – τους συμβουλεύει μάλιστα να πάρουν από αυτοκίνητα τα κουτιά πρώτων βοηθειών και να πάρουν από εκεί τις γάζες, τα τουρνικέ και ότι άλλο χρειάζονται.

Τέλος, η γυναίκα συμβουλεύει από τους στρατευμένους άντρες να ζητήσουν «από τις μανάδες, τις αδερφές και τις φιλενάδες τους» να τους αγοράσουν τις «φθηνότερες σερβιέτες» και «τα φθηνότερα ταμπόν».

«Μη γελάτε παιδιά. Οι σερβιέτες θα σας χρησιμεύσουν ως πάτοι στις αρβύλες και τα ταμπόν για να σταματήσετε την αιμορραγία μετά από τραύματα από σφαίρες.



