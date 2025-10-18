Ρωσία: 5 νεκροί σε ουκρανική επίθεση με drones στη Χερσώνα και έκρηξη σε εργοστάσιο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο διορισθείς από τη Μόσχα κυβερνήτης της Βλαντίμιρ Σάλντο.

Και τα δύο θύματα ζούσαν σε προσωρινό κέντρο στέγασης για ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, διευκρίνισε ο Σάλντο στην ανακοίνωση που έκανε μέσω του Telegram.

Στο μεταξύ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε έκρηξη στο εργοστάσιο εκρηκτικών Avangard στην πόλη Στερλίταμακ, στην περιφέρεια Μπασκορτοστάν στη Ρωσία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της Ράντι Καμπίροφ.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ.

Ιατροδικαστές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, πρόσθεσε ο Καμπίροφ σε ανακοίνωσή του στον λογαριασμό του στο Telegram, στην οποία αρνήθηκε ότι αυτή προκλήθηκε από ουκρανικά πλήγματα με drone.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο εργοστάσιο του Στερλίταμακ, οι οποίες είχαν συνεχιστεί καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το εργοστάσιο Avangard κατασκευάζει βιομηχανικά εκρηκτικά και αποσυναρμολογεί πυρομαχικά.

Από το 2022, το εργοστάσιο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του βιομηχανικού ομίλου του ρωσικού κράτους Rostec.

