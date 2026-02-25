Λογαριασμός
Ρωσία: 4 νεκροί και 10 τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drone

Όλοι τους υπάλληλοι εργοστασίου λιπασμάτων στην περιοχή Σμολένσκ της δυτικής Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βασίλι Ανόκιν

Drone

Τέσσερις υπάλληλοι ενός εργοστασίου λιπασμάτων σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με drone στην περιοχή Σμολένσκ της δυτικής Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βασίλι Ανόκιν στο κανάλι του στο Telegram την Τετάρτη.

