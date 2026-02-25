Ρωσία: 4 νεκροί και 10 τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drone

Τέσσερις υπάλληλοι ενός εργοστασίου λιπασμάτων σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με drone στην περιοχή Σμολένσκ της δυτικής Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Βασίλι Ανόκιν στο κανάλι του στο Telegram την Τετάρτη.

#Dorogobuzh, #Smolensk region - the chemical plant PAO Dorogobuzh was attacked.

It was last targeted in December. pic.twitter.com/BHgv1lhIy3 February 25, 2026

Πηγή: skai.gr

