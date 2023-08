Πέθανε ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Ρον Σεφάς Τζόουνς - Σπαρακτικό «αντίο» από συνάδελφό του

Ήταν κυρίως γνωστός από τη σειρά This Is Us - σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας που του χάρισε δύο βραβεία Emmy

Απεβίωσε σε ηλικία 66 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Ρον Σεφάς Τζόουνς, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ήταν κυρίως γνωστός από τη σειρά This Is Us - σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας που του χάρισε δύο βραβεία Emmy.

Ron Cephas Jones had a prolific career, but he gave one of the greatest TV performances of the 2010s as William on This Is Us. The episode dedicated to his character’s passing is a masterpiece, and a perfect, fitting microcosm of his gifts as a performer. May he rest in peace. pic.twitter.com/3AIkNCEEHB — Brandon Lewis 🔜 TIFF23 (@blewis1103) August 19, 2023

Ο Τζόουνς σύμφωνα με τον ατζέντη του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας με τους πνεύμονές του. Μάλιστα, υποβλήθηκε σε διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα το 2020 λόγω χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και πέρασε σχεδόν δύο μήνες σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τον Guardian.

Ron Cephas Jones was a man of grace, insight, elegance, talent, wisdom, sophistication, and coolness. I witnessed his rise from the Nuyorican Poets Café, to Richard III at NY Shakespeare Fest, to the Emmy award winning performance on This Is Us. He was the epitome of soulfulness. pic.twitter.com/wrJs1VjTFs — Wendell Pierce (@WendellPierce) August 20, 2023

Σπαραχτικό ήταν το «αντίο» του συναδέλφου του Γουέντελ Πιρς που χρησιμοποίησε στίχους του Ντύλαν Τόμας: «Ο Ρον Σέφας Τζόουνς ήταν ένας άνθρωπος με χάρη, διορατικότητα, κομψότητα, ταλέντο, σοφία, σοφιστικές και κουλ. Έβλεπα την άνοδό του από το Nuyorican Poets Café, στον Richard III στο NY Shakespeare Fest, στην ερμηνεία που κέρδισε το Emmy στο This Is Us. Ήταν η επιτομή της ευαισθησίας.



Πάλεψε χρόνια. Δεν δέχθηκε ήσυχα να πάει σε νύχτα ευλογημένη. Οργίστηκε, οργίστηκε ενάντια στο φως που πεθαίνει. Τώρα… ξεκουράσου, ξεκουράσου φίλε μου. Αναπαύσου εν ειρήνη».



Ron Cephas Jones, This Is Us star, dies aged 66 https://t.co/7mJdQCYGov — BBC News (World) (@BBCWorld) August 20, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.