Χαμάς: Έτοιμος ο Σινουάρ για «μακρύ πόλεμο φθοράς» με το Ισραήλ

Ο ηγέτης της Χαμάς διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είναι έτοιμο για εχθροπραξίες διαρκείας με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, με την υποστήριξη συμμάχων του προσκείμενων στο Ιράν, σχεδόν έναν χρόνο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

«Είμαστε προετοιμασμένοι να διεξαγάγουμε μακρύ πόλεμο φθοράς», τόνισε ο Γιαχία Σινουάρ.

Πρόσθεσε ότι οι «κοινές προσπάθειες» μαζί με άλλα κινήματα «της αντίστασης», στον Λίβανο, στο Ιράκ και στην Υεμένη θα «τσακίσουν τη θέληση» του Ισραήλ, σε συγχαρητήριο μήνυμά του προς τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, συμμάχους του κινήματός του, που εξαπέλυσαν προχθές Κυριακή επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο κεντρικό τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Χθες Δευτέρα νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από είκοσι ανθρώπους στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία, σύμφωνα με γιατρούς και εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτόν.

Την 347η ημέρα του πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων δεν κοπάζουν στη μικροσκοπική παραθαλάσσια παλαιστινιακή περιοχή κάπου 2,4 εκατ. κατοίκων υπό πολιορκία, που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ανθρωπιστική καταστροφή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε χθες Δευτέρα τη «συλλογική τιμωρία» του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, ο οποίος υπομένει «αδιανόητα» δεινά.

«Προφανώς, καταδικάζουμε όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς, όπως και τις απαγωγές ομήρων», όμως, σε κάθε περίπτωση, «η αλήθεια είναι πως τίποτε δεν δικαιολογεί τη συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού πληθυσμού, κι αυτή βλέπουμε με δραματικό τρόπο στη Γάζα», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πόλεμος αναζωπύρωσε τις εντάσεις στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά είναι καθημερινές από την επομένη του ξεσπάσματος της σύρραξης κι εκφράζονται ανησυχίες πως επίκειται γενίκευσή της.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η επιστροφή των χιλιάδων Ισραηλινών που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στον βορρά λόγω των εχθροπραξιών πλέον «συγκαταλέγεται στους στόχους» του πολέμου.

Νωρίτερα, χθες Δευτέρα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε ότι η πιθανότητα διπλωματικής λύσης στο ζήτημα αυτό «απομακρύνεται».

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου από την πλευρά του τόνισε στον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Άμος Χόκστιν, που έκανε επίσκεψη στο Ισραήλ, πως απαιτείται «ριζοσπαστική αλλαγή» της κατάστασης στη μεθόριο, για να επιτραπεί η ασφαλής επιστροφή των δεκάδων χιλιάδων εκτοπισμένων Ισραηλινών.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι για τις ΗΠΑ, η εξεύρεση διπλωματικής λύσης είναι «ο σωστός τρόπος, ο μόνος τρόπος, για την αποκατάσταση της ηρεμίας στο βόρειο Ισραήλ».

Χθες η Χεζμπολά ανακοίνωσε τον θάνατο ακόμη ενός μαχητή της από ισραηλινά πυρά και ανέλαβε την ευθύνη για πάνω από δέκα επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο βόρειο Ισραήλ.

Έπειτα από μήνες άκαρπων έμμεσων διαπραγματεύσεων για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, οι ΗΠΑ διαβουλεύονται, «συγκεκριμένα με την Αίγυπτο και το Κατάρ», τις άλλες δυο χώρες που μεσολαβούν, για τη νέα συμβιβαστική πρόταση που αναμένεται να υποβληθεί στα μέρη, είπε ο κ. Μίλερ.

«Προσπαθούμε να εγγυηθούμε ότι η πρόταση αυτή θα επιτρέψει στα μέρη να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία», επέμεινε.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται στην Αίγυπτο εντός της εβδομάδας για να τη συζητήσει, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, τα δυο κύρια ζητήματα διαφωνίας παραμένουν ο λεγόμενος διάδρομος της Φιλαδέλφειας, στενή ζώνη γης στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, που θέλει να κρατήσει υπό τον έλεγχό του το Ισραήλ, καθώς και οι λεπτομέρειες όσον αφορά την απελευθέρωση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης, έπειτα από νέες αξιώσεις της Χαμάς.

Χθες το πρωί, βομβαρδισμός σε σπίτι σκότωσε δέκα ανθρώπους στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε πηγή σε νοσοκομείο. Στην ίδια πόλη, το νοσοκομείο Αλ Άουντα ανακοίνωσε αργότερα πως διακομίστηκαν σε αυτό τα πτώματα άλλων τριών ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε άλλο αεροπορικό πλήγμα.

Στη συνοικία Ζαϊτούν, στην πόλη της Γάζας (βόρεια), έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό σπιτιού, ενώ άλλοι δύο σκοτώθηκαν στη Ράφα, στον νότο, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Η ίδια πηγή έκανε ακόμη λόγο για τρεις νεκρούς στην Μπέιτ Χανούν, στον βορρά.

«Ήμασταν στο σπίτι όταν πύραυλος έπληξε τη γειτονιά. Ήταν λες και έγινε σεισμός. Παιδιά και γυναίκες βρίσκονταν στα σπίτια τους. Σκοτώθηκαν», αφηγήθηκε ο Μαχμούντ Αμπού Φουλ, κάτοικος της πόλης της Γάζας.

Την 7η Οκτωβρίου 2023, μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εξαπέλυσαν έφοδο σφοδρότητας άνευ προηγουμένου από τη Λωρίδα της Γάζας στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει τα θύματα που σκοτώθηκαν ενώ τελούσαν υπό ομηρία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον θύλακο εκείνη την ημέρα, 97 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, πλην όμως οι 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ στις ευρείας κλίμακας αεροπορικές και στις χερσαίες επιχειρήσεις που διεξάγονται στον θύλακο έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα τουλάχιστον 41.226 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. Σχεδόν όλος ο πληθυσμός των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων έχει αναγκαστεί να εκτοπιστεί, σε πολλές περιπτώσεις πάνω από δέκα φορές.

Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές που εναντιώνονται στην κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου διαδήλωσαν χθες, για ακόμη μια φορά, απαιτώντας να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που θα επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων που παραμένουν ζωντανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

